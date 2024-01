Anglo American Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American: Anleger-Stimmung und Branchenvergleich

Die Anleger-Stimmung bezüglich Anglo American war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch vier negative Signale identifiziert, weshalb eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten eine Zunahme an positiven Kommentaren über Anglo American. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Dies resultiert in einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Anglo American-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,78 Prozent, was 22,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -15,74 Prozent, wobei Anglo American aktuell 22,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Anglo American als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 8, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 59,65 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.