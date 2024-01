Anglo American Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Aktie der Anglo American wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 2601 GBP, was einer Erwartung von 31,99 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1970,6 GBP liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Anglo American ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung auf "Gut"-Niveau.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 14,21, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Anglo American 14,21 Euro zahlt. Dies ist 61 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,78 Prozent erzielt, was 20,97 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,81 Prozent, und Anglo American liegt aktuell 20,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.