Anglo American Aktie: Jetzt knallt es!

Anglo American hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,28 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -6,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -20,46 Prozent, was zeigt, dass Anglo American 6,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American beträgt derzeit 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Damit ist Anglo American aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Anglo American auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2305,93 GBP, während der Kurs der Aktie bei 1824 GBP liegt, was einer Abweichung von -20,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 2120,58 GBP um -13,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anglo American niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt, aufgrund einer Differenz von 3,68 Prozentpunkten (5,16 % gegenüber 8,84 %).

Insgesamt ergibt sich somit für Anglo American eine Bewertung von "Schlecht" in mehreren Kategorien.