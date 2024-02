Anglo American Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen über Anglo American wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien können ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. In diesem Fall wurden überwiegend positive Kommentare zu Anglo American gemessen, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Darüber hinaus ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine gute Bewertung, was darauf hinweist, dass die Stimmung insgesamt als gut einzustufen ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 13,89 Euro, was 54 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als gut eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -44,44 Prozent, was 26,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.