Anglo American Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Anglo American wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 25,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Anglo American weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anglo American derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 2,45 Prozentpunkte (5,82 % gegenüber 8,27 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anglo American bei 2093,57 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 1850,6 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -11,61 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 1802,77 GBP, was zu einem Abstand von +2,65 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Anglo American. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Anglo American unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".