Anglo American Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den sozialen Medien zeigt sich bei Anglo American in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Anglo American daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, und zuletzt stand auch die Aktie von Anglo American im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, aber auch negative Themen haben die Diskussionen geprägt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weiterhin zeigen Studien, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Anglo American aktuell bei 5,16 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,73 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Aktienkurs von Anglo American verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,78 Prozent, was eine Underperformance von -21,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.