Anglo American Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Anglo American hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -21,56 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -11,89 Prozent. Damit erhält Anglo American ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -21,56 Prozent hatte, lag Anglo American um 11,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,82 Prozent und liegt damit 2,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8,18). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Anglo American daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2089,63 GBP für den Schlusskurs der Anglo American-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1851,2 GBP, was einem Unterschied von -11,41 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1798,03 GBP, daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Anglo American für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung zu Anglo American auf sozialen Plattformen überwiegend positiv war, aber in den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Anglo American hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.