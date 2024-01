Anglo American Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Anglo American festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Anglo American daher in dieser Hinsicht ein gutes Rating.

Wer derzeit in die Aktie von Anglo American investiert, muss beachten, dass die Dividendenrendite mit 5,82 % niedriger ausfällt als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 1,98 Prozentpunkte, was die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Anglo American in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,44 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -26,53 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit -26,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass der Wert von Anglo American derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine negative Bewertung hin, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.