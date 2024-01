Anglo American Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten zwei Wochen wurde Anglo American von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führte. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung seitens der Redaktion führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 97,52 Punkte, was darauf hindeutet, dass Anglo American momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird Anglo American daher mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage von 2248,23 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1823,8 GBP eine Abweichung von -18,88 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich ist die Situation auch im Vergleich des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2045,87 GBP) mit dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Anglo American in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,78 Prozent, was eine Underperformance von -21,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag Anglo American um 21,34 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Anglo American Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Anglo American jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Anglo American-Analyse.

Anglo American: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...