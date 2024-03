Anglo American Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Anglo American-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Anglo American weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Anglo American somit ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Anglo American-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Kurzfristig betrachtet ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 0 "Gut", 1 "Neutral", und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen, was zu einer letzten Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2493,33 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 34,69 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Anglo American insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,82 Prozent, was 2,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Metalle und Bergbau, 8,18). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Anglo American eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung rund um Anglo American auf sozialen Plattformen überwiegend positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung (4 "Schlecht", 0 "Gut"). Insgesamt wird Anglo American hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.