Anglo American Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Anglo American-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2305,93 GBP verzeichnet, was einer Abweichung von -20,9 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2120,58 GBP unter dem letzten Schlusskurs von 1824 GBP (-13,99 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Anglo American-Aktie einen Wert von 75,56 für RSI7 und 56,36 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite liegt bei 5,16 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent liegt und daher als unrentables Investment eingestuft wird.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass die Aktie langfristig und kurzfristig von institutioneller Seite als "Gut" bewertet wird. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 42,6 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 2601 GBP, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung führt.