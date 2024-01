Anglo American Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Analysteneinschätzung für Anglo American ergibt insgesamt ein "Gut", basierend auf den Empfehlungen von 4 Kauf-, 3 Neutral- und 0 Verkaufseinstufungen in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2601 GBP, was einer potenziellen Kurssteigerung von 42,5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Anglo American derzeit bei 43,64 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf einer 25-tägigen Basis beträgt der RSI 49, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo American-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2199,24 GBP, was einer Abweichung von -17,01 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Anglo American gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.