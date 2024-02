Anglo American Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Anglo American liegt derzeit mit einem Kurs von 1895 GBP um 3,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -13,52 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Aktienkursen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Anglo American in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,44 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -26,41 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich mit dem Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Anglo American um 26,41 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer Unterperformance und einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings haben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Wer derzeit in die Aktie von Anglo American investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 5,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,98 Prozentpunkten erzielen. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.