Anglo American Aktie: Augen auf!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Anglo American eine Rendite von -44,69 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 24,16 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,53 Prozent, und Anglo American liegt aktuell 24,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Anglo American. Auf Basis dieser Einschätzungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und auch ein Handelssignal ergibt ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird die Aktie also als "Schlecht" bewertet, obwohl sie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Anglo American mit 13,33 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (30,5). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2138,96 GBP liegt, während der tatsächliche Kurs bei 1802,2 GBP liegt, was einer Distanz von -15,74 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 1845,34 GBP, was einem Abstand von -2,34 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.