Angling Direct Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Angling Direct ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist die Aktie von Angling Direct ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,04 auf, was 56 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer schlechten Bewertung im Bereich fundamentale Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Angling Direct-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 36,81 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 36,5 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine schlechte Bewertung aufgrund eines Wertes von 39,91 GBP gegenüber dem letzten Schlusskurs von 36,5 GBP.

Der Relative Strength Index (RSI) für Angling Direct liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Kategorie "Schlecht" führt.