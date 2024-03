Angling Direct Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Angling Direct liegt bei 66,67, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 65 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Angling Direct beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,6 % im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte Angling Direct eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Bereich führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Der KGV-Wert von Angling Direct liegt bei 33,04, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 21,67 im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und zu einer "Schlecht"-Empfehlung.