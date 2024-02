Angling Direct Aktie: Das ist Wahnsinn!

Angling Direct in den sozialen Medien neutral bewertet

In den vergangenen zwei Wochen wurde Angling Direct von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Diese Schlussfolgerung zieht die Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher die Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt daher eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Angling Direct-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 35,96 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (41,5 GBP) deutlich darüber (Unterschied +15,41 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (40,33 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,9 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. In Summe erhält die Angling Direct-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Auf dessen Basis ist Angling Direct mit einem Wert von 33,04 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 21,78, womit sich ein Abstand von 52 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Angling Direct in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".