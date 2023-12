Angling Direct Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Angling Direct hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 54 Prozent erzielt, was 48,67 Prozent über dem Durchschnitt von 5,33 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 4,93 Prozent, und Angling Direct übertrifft diesen Wert um 49,07 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Angling Direct 33,13 GBP erreicht, während die Aktie selbst bei 45 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von +35,83 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 37,34 GBP, was einer Distanz von +20,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt eine Messung eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität für Angling Direct, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Somit wird Angling Direct hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

