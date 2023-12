Angling Direct Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Emmerson":

Die Angling Direct-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt aktuell bei 32,58 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs bei 39 GBP einen Abstand von +19,71 Prozent aufweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 36,24 GBP, was einem Abstand von +7,62 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingeschätzt wird. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Angling Direct überwiegend negativ, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Dividendenrendite der Aktie von 0 Prozent wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,28 Prozent als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 75 eine überkaufte Situation an und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25-Wert von 36 deutet auf eine neutrale Situation hin und wird daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Angling Direct-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine negative Gesamtbewertung.

Angling Direct kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Angling Direct jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Angling Direct-Analyse.

Angling Direct: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...