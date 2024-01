Angling Direct Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Angling Direct-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs beträgt 33,8 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 42,5 GBP lag, was einem Unterschied von +25,74 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 38,51 GBP liegt mit einem Unterschied von +10,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende weist Angling Direct eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Angling Direct-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 68 Prozent erzielt, was 62,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 5,48 Prozent liegt Angling Direct mit einer Überperformance von 62,52 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Angling Direct-Aktie aktuell 33,04, was 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 25 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.