Angling Direct Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Angling Direct-Aktie wird derzeit charttechnisch mit einem Kurs von 42 GBP bewertet, was einer Entfernung von +25,52 Prozent vom GD200 (33,46 GBP) entspricht. Dies signalisiert eine gute Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 38,08 GBP. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Angling Direct-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Angling Direct-Aktie als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 31,58 und der RSI25 bei 35,9, was für beide Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien beeinflussen ebenfalls die Einschätzung der Aktienkurse. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Angling Direct hinsichtlich der Stimmung und des Anlegerverhaltens.