Angling Direct Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktienanalyse von Angling Direct zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Aspekte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 35,96 GBP. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 41,5 GBP liegt dieser deutlich darüber, was einem Unterschied von +15,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 40,33 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+2,9 Prozent). Dadurch wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Angling Direct-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Angling Direct mit einem Wert von 33,04 deutlich teurer als das Branchenmittel von 21,78, was einer Überbewertung von 52 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet jedoch eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.