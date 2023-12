Anglesey Mining Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Anglesey Mining beträgt 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 6, was ebenfalls als überverkauft und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Anglesey Mining in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Die negative Stimmung in den sozialen Medien führt zu einer Bewertung in dieser Kategorie als "Schlecht". Im Hinblick auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher eine Bewertung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Anglesey Mining liegt bei 0 Prozent, was 8,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung als "Schlecht" von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führt zu der Einschätzung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".