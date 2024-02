Anglesey Mining Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Das Stimmungs- und Diskussionsniveau rund um Anglesey Mining wurde über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität im Netz war dabei eher schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Anglesey Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des aktuellen Kurses, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Anglesey Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,83 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für Anglesey Mining eine Ausprägung von 62,5 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,27, woraus eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht" für Anglesey Mining.

