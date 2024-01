Anglesey Mining Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Anglesey Mining-Aktie wurde einer eingehenden technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen berücksichtigt wurde. Der aktuelle Wert dieses gleitenden Durchschnitts beträgt 1,55 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 GBP liegt, was einer Abweichung von +22,58 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnlich positives Bild, da der letzte Schlusskurs (1,39 GBP) auch hier über dem gleitenden Durchschnitt (+36,69 Prozent Abweichung) liegt. Insgesamt wird die Anglesey Mining-Aktie also aufgrund dieser charttechnischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anglesey Mining jedoch 8,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen in diesem Bereich eher unrentabel ist, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Anglesey Mining zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Neutral" in dieser Hinsicht führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in den vergangenen Monaten kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Anglesey Mining insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet.

Abschließend zeigt ein Branchenvergleich des Aktienkurses, dass die Performance der Anglesey Mining-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 7 Prozent niedriger liegt, und auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche eine deutlich niedrigere Rendite von 7,02 Prozent verzeichnet. Basierend auf der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Anglesey Mining daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.