Anglesey Mining Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Anglesey Mining hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -23,26 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -16,61 Prozent, wobei Anglesey Mining mit 6,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Anglesey Mining eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Anglesey Mining liegt bei 45,45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende hat Anglesey Mining eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.