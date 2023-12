Angle Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Angle":

Die technische Analyse der Aktie von Angle zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,128 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -24,71 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,12 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6,67 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, beträgt für die Angle 61,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 45,2, was auch auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Angle eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Angle ist ebenfalls kaum verändert, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Angle daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Angle bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,18 % im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör als niedrig bewertet wird. Die Differenz beträgt 6,18 Prozentpunkte, woraus sich die Einstufung "Schlecht" ableiten lässt.