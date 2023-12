Angle ADR Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Angle-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt fünf positive und ein negatives Handelstage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Angle daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage zeigt sich, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert haben als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating für die Angle-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Angle im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,14 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 6,14 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und Angle erhält eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Angle-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage RSI-Wert von 48,74 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Angle.