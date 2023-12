Angle ADR Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Bei einer Dividendenquote von 0 % schneidet Angle im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör im Vergleich zum Branchendurchschnitt (6,18 %) schlechter ab. Die Differenz von 6,18 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Angle 0,17 EUR beträgt, während der aktuelle Kurs bei 0,128 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -24,71 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,12 EUR, was einem Abstand von +6,67 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Angle diskutiert, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Angle insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Angle zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Angle weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von Angle bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.