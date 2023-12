Angkor Resources Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Angkor-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,08 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,085 CAD liegt, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Im Gegensatz dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,09 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (-5,56 Prozent) darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Angkor-Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Innerhalb von 11 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während es keine negative Diskussion gab. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider, die größtenteils positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Angkor daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet jedoch darauf hin, dass sich die Stimmung für Angkor in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Angkor führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend ergibt sich auf Basis des Relative Strength-Index ein "Neutral"-Rating für die Angkor-Aktie. Der RSI7 liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,14 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.