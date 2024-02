Angkor Resources Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Qwest Corporation":

In den letzten vier Wochen wurden bei Angkor keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen konnte festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Angkor-Aktie beträgt derzeit 0,09 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,11 CAD liegt somit deutlich darüber, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,09 CAD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Angkor-Aktie führt. Insgesamt erhält Angkor also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Angkor-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,44) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Angkor.

Die Anleger-Stimmung bei Angkor in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung für Angkor.