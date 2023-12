Angkor Resources Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Angkor zeigt sich in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden sieben positive und drei negative Tage verzeichnet, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Angkor daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Stimmungsbild zu Angkor hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Kriterium der Stimmungsveränderung als "Gut" bewertet. Zudem konnte eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt werden, was mit einer weiteren "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Angkor für dieses Stimmungsbild daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Angkor derzeit bei 0,08 CAD verläuft. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,085 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,09 CAD angenommen, was einer Differenz von -5,56 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Angkor liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 61,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für Angkor.