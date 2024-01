Angion Biomedica Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Elicio Therapeutics-Aktie zeigt verschiedene Bewertungen in Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage. Aktuell liegt dieser Durchschnitt bei 8,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,1 USD liegt, was einer Abweichung von -13,83 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt um 11,46 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Elicio Therapeutics-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Ein weiterer Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der aktuell für die Elicio Therapeutics-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufzeigt, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über die Aktie verbreitet werden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Elicio Therapeutics, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit verschiedene Bewertungen für die Elicio Therapeutics-Aktie, wobei sowohl "Gut" als auch "Neutral" zum Tragen kommen.