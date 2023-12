Angion Biomedica Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Elicio Therapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,16 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 6,45 USD liegt und somit einen Abstand von -20,96 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,25 USD, was einer Differenz von +3,2 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Elicio Therapeutics-Aktie. Der RSI7 liegt bei 55,12 und der RSI25 bei 47,68, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Elicio Therapeutics gesprochen wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich bei Elicio Therapeutics eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.