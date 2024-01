AngioSoma Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Stimmung und das Buzzing: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Häufigkeit der Kommunikation geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen konnte bei Globestar Therapeutics eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie von uns mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Globestar Therapeutics daher auf dieser Ebene ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Dividende: Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Globestar Therapeutics investieren, mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 2,46 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Globestar Therapeutics unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Globestar Therapeutics-Aktie liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (46,81). Wie auch beim RSI7 ist Globestar Therapeutics auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,81). Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Globestar Therapeutics.