AngioDynamics Aktie: Was ist hier nur passiert?

Angiodynamics, ein Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Angiodynamics liegt bei 63,51, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 63,64 ergibt eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird Angiodynamics im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 21,62, was einen Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,42 bedeutet. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Angiodynamics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 7,53 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,37 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 5,94 USD, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für Angiodynamics, mit einer negativen Dividendenrendite und technischen Analysen, aber einer positiven Fundamentalanalyse. Die Aktie wird daher insgesamt als neutral bewertet.