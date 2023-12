AngioDynamics Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Angiodynamics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 103,98 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -18,62 Prozent, wobei Angiodynamics aktuell 26,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen über das Unternehmen geprägt war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,91 USD einer potenziellen Steigerung um 138,78 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung für Angiodynamics hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsaktivität in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.