AngioDynamics Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Angiodynamics als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Angiodynamics-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 84,3, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 51,53, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität zeigt dabei eine übliche Aktivität im Netz, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Wertung für Angiodynamics.

Analysten bewerten die Angiodynamics-Aktie aktuell mit "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 158,62 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Angiodynamics somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen überwog die positive Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Angiodynamics ausgetauscht. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.