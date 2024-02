AngioDynamics Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Angiodynamics-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Angiodynamics-Aktie führt. Es gab keine Analystenupdates zu Angiodynamics im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Ratings der Analysten beträgt 16,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 167,42 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 6,17 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Angiodynamics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,88 USD liegt, was einem Unterschied von -21,7 Prozent zum letzten Schlusskurs von 6,17 USD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,65 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Angiodynamics zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating sowohl für RSI7 als auch für RSI25 führt. Somit wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.