Angi Homeservices löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Mit einem RSI von 58,82 wird der RSI der Angi als neutral eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" vergeben.

Die Analysteneinschätzung für Angi basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen von insgesamt 2 Analystenbewertungen im vergangenen Jahr. Die durchschnittliche Kursprognose von 9,5 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 305,98 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Angi-Aktie führt.