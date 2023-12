Angi Homeservices-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Angi-Aktie beträgt aktuell 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Demnach ist Angi auf dieser Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs für Angi mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysten bewerten die Angi-Aktie aktuell mit "Gut". Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 216,21 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2,53 USD bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Angi eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Angi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,54 USD liegt, und der letzte Schlusskurs (2,53 USD) somit -0,39 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 1,96 USD, was zu einem positiven Rating von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Angi-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zur Stimmung und Diskussionsintensität gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Angi-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

