Angi Homeservices Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Angi hat in den letzten Tagen eine Preisspanne von 2,4 USD erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 2,54 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -5,51 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 2,12 USD, was einem Abstand von +13,21 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Die Stimmung in Bezug auf die Angi-Aktie ist hauptsächlich negativ, wie unsere Analysten anhand der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien festgestellt haben. In den vergangenen zwei Tagen war das vorherrschende Thema ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Schlecht" führt.

Langfristige Analysten sind hingegen der Meinung, dass die Angi-Aktie eine positive Bewertung erhalten wird, mit insgesamt 3 positiven und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 8 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 233,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher von den Analysten die Bewertung "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz in Bezug auf Angi zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird die Angi-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.