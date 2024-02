Angi Homeservices Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Anhand des RSI kann man überkaufte oder unterkaufte Titel erkennen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Angi-Aktie liegt bei 40, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Angi.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Eine Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Angi aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,37 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,36 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Angi auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Angi 2 mal die Einschätzung "Gut" und 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem Rating "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 2,37 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 300,84 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 9,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".