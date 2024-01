Angi Homeservices Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmung der Anleger bei Angi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Trotzdem standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Angi insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 9,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 295,83 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Angi zeigt keine überkauften oder überverkauften Situationen an, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität zu Angi war durchschnittlich, jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.