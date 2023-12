Angi Homeservices Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung für die Aktie von Angi wurden kürzlich analysiert. Die Stimmung der Anleger wurde als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich positiv waren.

Die Analysten haben die Aktie von Angi in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 2,54 USD eine erwartete Kursentwicklung von 214,96 Prozent ergibt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was das negative Rating bestätigt.

In der technischen Analyse wurde der Durchschnitt des Schlusskurses der Angi-Aktie für die letzten 200 Handelstage als neutral bewertet. Auf der kurzfristigeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhielt die Aktie jedoch eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, der Analystenbewertung und der technischen Analyse eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Angi.