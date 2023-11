Angi Homeservices Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Sentiment und Buzz: In den sozialen Medien zeigt sich eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Angi. Dies wird als schlecht bewertet. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was als gut bewertet wird. Insgesamt erhält Angi in diesem Punkt eine schlechte Bewertung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden 5 Analystenbewertungen für Angi abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung ist gut, mit 4 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Meinungen. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 232,56 Prozent hin, was als gut bewertet wird. Insgesamt erhält Angi in diesem Abschnitt eine gute Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) von Angi beträgt 50, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 73,87, was als schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält Angi in diesem Punkt eine schlechte Bewertung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Angi liegt bei 2,66 USD, während der Aktienkurs bei 1,72 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2,09 USD, was einer Differenz von -17,7 Prozent entspricht und ebenfalls als schlecht bewertet wird. Insgesamt lautet das Gesamtbefund der technischen Analyse daher "schlecht".