Angi Homeservices Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die aktuelle technische Analyse der Aktie von Angi zeigt gemischte Signale. Der Kurs liegt mit 2,42 USD 5,47 Prozent unter dem GD200 (2,56 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, steht bei 2,33 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,86 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Angi-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz, zeigen ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Angi aktuell einen überverkauften Wert von 6,25 anzeigt, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 51, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Analysten bewerten die Angi-Aktie derzeit positiv mit einem Rating von "Gut". Es liegen 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor, was zu einer positiven Kursprognose von 9,5 USD führt. Dies entspricht einem Aufwärtspotential von 292,56 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält die Angi-Aktie gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung.