Angi Homeservices Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Angi-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet, basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,42 USD, der -5,47 Prozent unter dem GD200 (2,56 USD) liegt, während der GD50 bei 2,33 USD liegt, was einem Abstand von +3,86 Prozent entspricht. Dies ergibt insgesamt ein "Neutral"-Signal, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Das Anleger-Sentiment für Angi ist derzeit positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion hauptsächlich positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger auch hauptsächlich an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Analysten bewerten die Angi-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 292,56 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Hinblick auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz wird die Aktie von Angi weniger positiv bewertet. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Angi-Aktie also mit gemischten Signalen bewertet, wobei technische Analyse und Anleger-Sentiment auf Neutral oder Gut hinweisen, während die weichen Faktoren eher auf Schlecht hindeuten.