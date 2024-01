Angi Homeservices Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Angi als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 43,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 55,19 liegt und eine entsprechende "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" aufgrund des Relative Strength Indikators.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Angi-Aktie als "Gut" eingestuft, mit insgesamt 2 guten Bewertungen und keiner neutralen oder schlechten Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Angi. Das Kursziel der Analysten liegt bei 9,5 USD, was einer potenziellen Performance von 300,84 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 2,37 USD notiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme an negativen Kommentaren über Angi in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Angi wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Angi im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, mit vorwiegend positiven Meinungen. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Angi, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".