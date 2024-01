Angi Homeservices Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Analystenmeinung zur Angi-Aktie wird als "Gut" bewertet, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Insgesamt wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Es gab keine Updates von Analysten zu Angi im vergangenen Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was einer potenziellen Performance von 233,33 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 2,4 USD gehandelt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Angi-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Angi-Aktie bei 2,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs 2,4 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt jedoch einen Stand von 2,12 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Angi-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,14, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Angi-Aktie.